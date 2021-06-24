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عراجي يحذر من المتحور الهندي

24 - يونيو - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي عبر حسابه على “تويتر”: “الاستهتار بالاجراءات الوقائية، بعد تراجع نسبة اصابات كورونا، مؤشر يدعو الى القلق، وبخاصة ان المتحور الهندي (دلتا) انتشر في حوالى 92 دولة في العالم، وهو متحور سريع الانتشار، اكثر بنسبة (60%) من المتحور الإنكليزي. لهذا علينا تطبيق الإجراءات الوقائية وإلا سنقع مجددا في المحظور”.

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