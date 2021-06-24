عراجي يحذر من المتحور الهندي

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي عبر حسابه على “تويتر”: “الاستهتار بالاجراءات الوقائية، بعد تراجع نسبة اصابات كورونا، مؤشر يدعو الى القلق، وبخاصة ان المتحور الهندي (دلتا) انتشر في حوالى 92 دولة في العالم، وهو متحور سريع الانتشار، اكثر بنسبة (60%) من المتحور الإنكليزي. لهذا علينا تطبيق الإجراءات الوقائية وإلا سنقع مجددا في المحظور”.

الاستهتار بالأجراءات الوقائية، بعد تراجع نسبة اصابات كورونا، مؤشر يدعو الى القلق، وخاصة ان المتحور الهندي(دلتا) انتشر بحوالي ٩٢ دولة بالعالم وهو متحور سريع الانتشار، اكثر بنسبة (٦٠./.)من المتحور الإنكليزي،.لهذا علينا تطبيق الأجراءات الوقائية،وإلا سنقع مجددآ بالمحظور — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) June 24, 2021