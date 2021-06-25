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عراجي يحذر من قدوم فصل الخريف: الجهوزية الطبية تنخفض

25 - يونيو - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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شدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على “ضرورة اتباع اجراءات مشددة على المطار مع الركاب القادمين من الدول التي تشهد انتشارا للمتحور دلتا، من فحص فوري الى حجر لعدة ايام وصولا الى التتبع الوبائي”.

وقال عراجي في حديث إذاعي: “لغاية الآن لا قدرة لمعرفة ما اذا كان هناك حالات من المتحور الهندي في لبنان، في ظل عجز المختبرات اللبنانية عن تحديد السلالة هذه التي تحتاج الى فحص جيني متوافر في الخارج، علما أن معظم اللقاحات فعالة معها”.

وأكد على ضرورة “الحذر في الخريف بما أن الجهوزية الطبية في لبنان تنخفض مع الوقت، والمواجهة ستتم بامكانات اقل هذه المرة”، لافتاً الى أن “اجراء الامتحانات الرسمية ممكن في حال اتباع الاجراءات الوقائية والتهوئة الجيدة”.

ورحب عراجي “باستقدام الدواء والمستلزمات الطبية من تركيا كونها حائزة على الاعتراف الدولي، لئلا نبقى تحت رحمة بعض المستوردين والمحتكرين”.

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