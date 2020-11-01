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عراجي يدعو لإغلاق البلد أسبوعين.. والتدابير التي تتخذها لجنة ​كورونا​ لا يتم تطبيقها

منذ 4 دقائق
النائب عاصم عراجي

النائب عاصم عراجي

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أشار رئيس ​لجنة ​الصحة​ النيابية النائب ​عاصم عراجي​، إلى أن “التدابير التي تتخذها لجنة ​كورونا​ لا يتم تطبيقها، ولم نرَ أي تدبير من ​وزارة الداخلية​ ومن القضاء الذي لم يكن حازماً، في وقت لو كان حازماً، كان الوضع سيكون افضل من ذلك”.

ونوه بأن “الأعراس منتشرة في كل المناطق، وعلى كل الوزارات المعنية أن تقوم بتطبيق الإجراءات”.

ولفت عراجي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “المستشفيات معبأة بالكامل ولا يوجد أسرة مخصصة لمصابي كورونا، بالتالي يجب أن نقوم بإغلاق البلاد لمدة أسبوعين، كي نريح القطاع الطبي، وتقوم ​المستشفيات الخاصة​ بالدخول على خط مكافحة الوباء، وزيادة عدد الأسرة المخصصة لكورونا”.

كما نوه بأنه “تم تقديم اقتراح قانون ووافق ​مجلس النواب​ عليه، حيث كان يتم تقديم 400 ألف ليرة لبنانية لعدد كبير من العائلات”، مؤكداً أن “هناك عدد من الإقتراحات المعجلة المكررة المقدمة في مجلس النواب لمساعدة ​المؤسسات التجارية​”.

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