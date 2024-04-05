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عربيد: إسرائيل ترتكب الابادة الجسدية والفكرية في فلسطين المحتلة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2024 12:50 مساءً
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استنكر رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية والاستراتجية الدكتور وليد عربيد قرار الاحتلال الاسرائيلي منع قناة “الجزيرة” من العمل في فلسطين المحتلة، بالاضافة الى حملات القمع والتصفية بحق الاعلاميين الفلسطينين.

واعتبر في بيان اليوم ان “هذا النهج العدواني المناقض لكل القوانين والدولية والمنتهك للمواثيق والاعراف والحربات ، هو نهج اصيل لهذا الكيان الغاصب الذي تأسس واستمر على جرائم الحرب وعلى الكذب والتضليل على طريقة النازي غوبلز”.

وأكد أن “انتهاكات الاحتلال لحرية التعبير والتضييق على الاعلام ومنعه من نقل الكلمة والخبر والصورة ، يهدف الى حجب الحقيقة عما يجري في فلسطين المحتلة ، وهذا السلوك مكمل ومماثل للابادة الجسدية الجماعية للشعب الفلسطيني ، وهو نوع من الابادة الفكرية “.

وختم عربيد داعياً المنظمات الدولية الاممية والخاصة الى “التصدي لاسرائيل في كل المحافل الدولية، وتصنيفها كدولة ارهابية، والزامها وقف  الابادة الجماعية بكل اشكالها”.

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