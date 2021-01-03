عربيد: الاستهتار من قبل الكثيرين يأخذنا إلى كارثة صحية

غرد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد عبر “تويتر”: “ما رأيناه خلال عطلة الأعياد عاكس كل الوعود. الاستهتار وقلة المسؤولية وعدم الالتزام من قبل الكثيرين يأخذنا إلى كارثة صحية”.

وأكد أنه ليس أمامنا سوى الإقفال الكلي، الجدي ومن دون خفة واستثناءات. نلتزم أكثر، لنعود أسرع، إلى حياتنا الطبيعية”.

يذكر أنه رأى رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن “لجنة الصحة ومع استشعارها بما يخلّفه الإقفال من تراجع على الصعيد الاقتصادي في ظل البطالة المستفحلة، إلا انها ترى ان ذلك يصبح مبررا أمام الحالة المرعبة للمصابين بالوباء في نسبة الاشغال المرتفعة في كافة المستشفيات”.

ورأى عراجي ان استهتار الناس يزيد من حجم الاصابات، لافتا إلى ان المستشفيات الميدانية بدأت باستقبال الحالات المتوسطة، قائلا، “لقد أصبحنا مثل السيناريو الإيطالي”.

وأكد ان قرار الاقفال سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد، لكن صحة الناس تتقدم على ما عداها ولن نسمح بتحويل البلد الى بلد منكوب صحيا من أجل الحفاظ على اقتصاد منهار.