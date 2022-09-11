عربيد لصوت الناس: الواقع الاقتصادي لا يستقيم من دون تحديد نظام الدفع وتوحيد سعر الصرف

رأى رئيس المجلس الاقتصادي- الاجتماعي شارل عربيد الازمة في لبنان ليست فقط موضوعا نقديا ومصرفيا ولكن ايضا موضوع نظام دفع.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “موضوع نظام الدفع اساسي فعن اي نظام دفع نتحدث؟ الواقع الاقتصادي لا يستقيم من دون تحديد نظام الدفع وتوحيد سعر الصرف “.

وقال: “الخطة الموضوع من جمعية تجار بيروت والهيئات الاقتصادية فذلكة اكثر مما هي خطة ولكن هل هذه خطة الهيئات الاقتصادية؟ هل توافق عليها جمعية المصارف؟ هل تلتزم؟”.

وتابع: “المشكلة ان جمعية المصارف غائبة عن السمع وكنت اتمنى لو ان الخطة وقعت بداية من المصارف المعنية الاولى بردّ الودائع للناس “.

واعتبر ان مدّة 7 سنوات لردّ الودائع فترة طويلة جدا ولا سيما في ظلّ التضخم في لبنان وحتى في العالم .

وقال: ” النقاش الناقص في كلّ ما يطرح ان القطاع المصرفي مودع لدى الدولة فإن ردّ المصرف للمودع كيف تردّ الدولة للمصارف وهذا سؤال اساسي لم نسمع جوابا له ولا هناك نقاش بين الدولة والمصارف “.

وكشف: “كنا دائما نقول للمصارف “وقفوا تدينوا الدولة” منذ زمن طويل وكانوا يوافقون ثمّ يخرجون من الاجتماع للقيام بمضاربات بين بعضهم وادانة الدولة”.

واعتبر عربيد ان “كل الانتاجية في لبنان تحتاج الى اعادة نظر فنحن لا ننتج كفاية والرواتب والأجور غير قابلة ان تكون كافية والمشكلة الاساسية ان لا اقتصاد من دون سياسة ومن دون استقرار بالسياسة لا اقتصاد”.

وسأل: “لماذا لا يقبلون برفع الدولار الجمركي التدريجي؟ “.