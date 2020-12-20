عربيد يحذر قبل وقوع الكارثة

أكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد أن الفوضى في تطبيق الإجراءات تنذر بكارثة.

وغرّد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد عبر “تويتر”: “عندما أقفل كورونا البلاد، دعوت إلى الفتح المدروس والتدريجي من أجل الناس ومصالحهم”.

وقال: “أما اليوم، فالفوضى التي تحدث بالتراخي في تطبيق الاجراءات والاكتظاظ تنذر بكارثة ما لم نتصرف بوعي. كلنا مسؤولون. الأفراد وأصحاب الأعمال والجميع. ساعدوا الجسم الطبي. يمكننا النجاح/النجاة لنفرح بالأعياد”.

ويواصل عدد حالات فيروس كورونا في لبنان ارتفاعه حيث سجل سابقاً 2051 إصابة جديدة و11 حالة وفاة.

في السياق أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، الأربعاء، عن تسجيل 1626 إصابة جديدة بكورونا ( 1611 محلية و15 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 156570″.

وبحسب الجدول التي نشرته وزارة الصحة العامة، سجّلت منطقة حارة حريك قضاء بعبدا أعلى نسبة بإصابات كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 28 وهي في المرتبة الأولى، وتليها منطقة الحدت: 27 إصابة في المرتبة الثانية، لتأتي منطقة الاشرفية قضاء بيروت بالمرتبة الثالثة: 27 إصابة بكورونا.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “11 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1270”.