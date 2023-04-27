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عرض إيرانيّ للمساعدة في الكهرباء.. وعبد اللهيان: سندعم أيّ اتفاق لانتخاب رئيس

منذ 10 دقائق
الوزير عبد الله بو حبيب ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

الوزير عبد الله بو حبيب ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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في إطار جولته اللبنانية، التقى وزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب.

وفي ختام اللقاء، كشف بو حبيب أنّ عبد اللهيان “عرض علينا المساعدة في قطاع الكهرباء وسأنقل هذا العرض إلى زملائي في الحكومة”.

وأضاف: “متفائل أن كل اتفاق بين دول الجوار هو جيد للبنان”.

بدوره، شدد عبد اللهيان على أنّ “المسؤولين في لبنان الأحزاب كافة، لها القدرة والكفاءة اللازمة للتوصل إلى اتفاق وإجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية”، مضيفًا: “سندعم أي اتفاق لانتخاب رئيس”.

وقال: “إيران لطالما تمنّت الخير للبنان ونشجّع جميع الجهات في لبنان على تسريع العملية الانتخابية”.

كما كشف عبد اللهيان عن مؤتمر صحفي سيعقد غدًا الجمعة في مقرّ السفارة الإيرانية في بيروت.

 

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