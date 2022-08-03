الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
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عريضة من "الجمهورية القوية" للسفارة الألمانية

منذ 5 دقائق
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زار وفد من تكتل الجمهورية القوية سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث التقوا نائبة السفير “كاتارينا لاك” والسكرتير الأول لشؤون الاستقرار واللاجئين “مارتين ليزر” والمسؤول عن مكتب حقوق الإنسان “كريستوفر ڤون بارغن”.

وتأتي زيارة التكتل عشية الذكرى السنوية الثانية لتفجير مرفأ بيروت، وفي إطار توجهه بعريضة رسمية الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بهدف تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تعمل على مساعدة التحقيق اللبناني في جريمة انفجار المرفأ، حيث سلمهم الوفد نسخة عن مذكرة التكتل التي تحمل تواقيع النواب الى المجلس وطلب دعم الدولة الألمانية لمضمون العريضة.

وضم الوفد النائب جورج عقيص والوزير السابق ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ريشار قيومجيان.

وسيتابع الوفد جولته على عدد من السفارات الاخرى في الايام القادمة.

    المصدر :
  • المركزية

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