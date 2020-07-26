عزل مبنى في الطريق الجديدة

الطريق الجديدة
الطريق الجديدة

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قالت النائب رولا الطبش: “في اطار متابعتي لحالة المصاب بكورونا في منطقة الطريق الجديدة والتي تبيّن انه خالط العديد من سكان البناء والحي، فقد اجريتُ الاتصالات مع المعنيين، وعملتُ معهم على اتمام الاجراءات اللازمة”.

وقالت عبر “تويتر”: “صدر قرار بعزل المبنى حيث يقطن المصاب، ومنع السكان من الدخول او الخروج منه. وسيتم اجراء فحوصات PCR لجميع المخالطين، كما بدأت اجراءات تعقيم المنطقة بكاملها”.

شكرا لرئيس بلدية العاصمة على توجيه اجهزة البلدية لضبط الوضع، أمنيًا وصحيًا، ولمحافظ بيروت على سرعة تجاوبه.”

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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