عز الدين تردّ على ستريدا جعجع: "أسطوانة مشروخة".. وهذه مدرستكم!

ردت عضو كتلة التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين على ما جاء على لسان النائب ستريدا جعجع بالقول: “عفوًا يا صاحبة السعادة، لا نود أن ننزلق إلى الرد على “الأسطوانة المشروخة” التي دأبت أنت وزملاؤك على تردادها في إلقاء المسؤولية على غير من يتحملها في إطالة أمد الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية”.

أضافت: “لا يا سعادة النائب لا تستوي المقارنة بين ممارسة الحق الدستوري في الحضور أو الخروج من الجلسات النيابية وهذا حق، وبين من يعمد عن سابق إصرار وترصد على انتهاج سياسة التدمير الممنهج والتعطيل للمؤسسات والسلطات الدستورية، وفي مقدمها مجلس النواب، إشباعًا لأحلام ونزوات حزبك القديمة والمستجدة والتي يعرفها القاصي والداني وهذه جريمة”.

عز الدين تابعت: “يا صاحبة السعادة رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي أبوابهما مشرعة لإنجاز الإستحقاقات الدستورية، لا سيما رئاسة الجمهورية، طبعًا بالتكافل والتضامن مع كافة الإرادات الخيرة، وطبعًا المجلس أبوابه موصدة في وجه الإرادات الشريرة”.

وختمت عز الدين: “فاعقلوا واتقوا الله بلبنان واللبنانيين الذين بلغوا سن الرشد الوطني ليميزوا الأسود من الأبيض والحق من الباطل، فمن لا يملك الشجاعة للحوار مع الآخر من أجل مصلحة لبنان وإنقاذه هو حتمًا وأنت من بينهم سوف يلجأ إلى التضليل والتعطيل.. وهذه مدرستكم”.