عز الدين: لتحويل خطة الطوارئ الحكومية إلى برنامج عملي

دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين، الكتل النيابية إلى أن “تكون بمستوى التحديات التي يمر بها لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى الحدودية”.

واعتبرت، أنّ “الوضع الحالي يتطلب العمل كفريق واحد بما يساعد على تحويل خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة إلى برنامج عملي فلا تبقى حبرًا على ورق”، وشددت على أن “الأمور في الجنوب تخطت مرحلة الجهوزية إلى مرحلة الاستجابة، وأن المطلوب وضع آليات عملية تسمح بتأمين كل الحاجات الغذائية والصحية والتربوية للنازحين، سواء المقيمين في المدارس أو في منازل ضيافة”، لافتة إلى أنّ “الشتاء القادم يتطلب المزيد من الاحتياجات”، موضحة أن “عدد النازحين في منطقة صور وصل إلى حدود العشرة آلاف وأن معظمهم لا يزال يفتقر للاحتياجات الأساسية”.

وختمت مطالبة بـ”تزويد الدفاع المدني بالمستلزمات الضرورية لحماية أفراده أثناء القيام بعملهم”، ودعت إلى الالتفات أيضًا إلى الأضرار البيئية والصحية المتأتية من استخدام العدو للقنابل الفوسفورية السامة.