عسيران: إسرائيل تعتدي على لبنان وغزة للفت الأنظار عن مشاكلها الداخلية

ندد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران، في تصريح، بالعدوان الإسرائيلي على الجنوب، مؤكدًا “التزام لبنان بالقرار الدولي 1701″، مشيرًا إلى أنّ “إسرائيل الدولة المعتدية ما تزال تضع لبنان وجنوبه على منظار التصويب والاستهداف العسكري، وإن الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت بلدات في منطقة صور إنما هي خرق للقرار 1701 واعتداء على السيادة اللبنانية”.

وقال: “كما هي العادة تقوم إسرائيل بالاعتداء على لبنان وغزة للفت الأنظار عن مشاكلها الداخلية وهذه الأمور لم تعد تجدي نفعًا، والطريق الوحيدة للقضية الفلسطينية ما قرره القادة العرب عام 2000 في القمة العربية التي انعقدت في بيروت وهي الحل الأكيد في الدولتين، ولبنان سيتصدى للاعتداءات الإسرائيلية بكل ما لديه من قوة، وقواه يحسب لها ألف حساب إن فعلت فعلها بعد أن قرر اللبنانيون أن يدافعوا عن أرضهم ووطنهم وأن يكونوا صفًا واحدًا للدفاع عن سيادتهم”.

وختم عسيران: “نأمل قريبًا أن يكون هناك اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية يقود البلاد إلى شاطئ الأمان ويعيد لبنان إلى وحدته الوطنية، وعلى إسرائيل أن تفهم أن أي عدوان على وطننا سيكون الرد عليه حاسمًا وحازًما من خلال الجيش والشعب والمقاومة ومن خلال تصليب الموقف الوطني الموحد”.