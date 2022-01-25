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عصابة تروج عملة مزيّفة... هل وقعتم ضحيّة أعمالها؟

25 - يناير - 2022
توقيف

توقيف

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تمكنت القوى الامنية من توقيف أشخاص يروّجون عملة مزيّفة في مناطق عدّة من محافظة عكّار، وهم كلٌّ من اللبنانيين:

– م. س. (من مواليد عام 1990)
– ع. م. (من مواليد عام ١٩٩٨)
– ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩٨) مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم محاولة سرقة.
– ع. ق. (من مواليد عام 1946)

وبتفتيشهم، جرى ضبط مبلغ ٩،٩٦٦،٠٠0 ليرة لبنانية و3000 دولار أميركي مزيّفة، كما عُثر في منزل الموقوف الرابع، الكائن في بلدة البيرة، على كمّية من الأسلحة الحربية والأعتدة والذخائر.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني بترويج العملة المزيّفة وتعاطي المخدّرات، واعترف الثالث والرابع بتأمين الدولارات المزيّفة، بالاشتراك مع (م. ق.)، المتواري عن الأنظار.

وأودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهم، الاتّصال بالمفرزة المذكورة على الرقم 691392-26، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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