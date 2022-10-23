الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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عصابة تروّج دولارات مزوّرة في قبضة شرطة البلدية

منذ 16 دقيقة
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قبضت شرطة بلدية كفررمان على عصابة ترويج عملة مزورة في البلدة من التابعية السورية، واقتادتهم إلى مركز البلدية برفقة ‏المضبوطات من الدولارات المزورة، حيث تم التحقيق معهم ومن ثم تسليهم إلى عناصر القوى الأمنية المختصة‎.‎
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ولفت رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد الى ان “جهاز الشرطة داخل البلدية يسهر على حماية وضبط امن البلدة”، مشيرا الى أن “هذا ‏العمل جزء من مسؤوليتنا لحماية اهل بلدتنا، سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة حيث تنشط عمليات السرقة والنصب وترويج ‏العملة للايقاع بالناس”، مؤكدا “العمل الدائم في سبيل المصلحة العامة‎”.‎

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