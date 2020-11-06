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عصابة تهريب أشخاص إلى سوريا في قبضة عناصر بلدية العقيبة

منذ 38 دقيقة
توقيف

توقيف

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أوقفت بلدية العقيبة عصابة محترفة في السرقة تعمل على تهريب الأشخاص عبر الحدود اللبنانية السورية.

وأعلنت البلدية في بيان أنه “تم القبض فجر اليوم على عصابة محترفة في السرقة تعمل على تهريب الأشخاص عبر الحدود اللبنانية السورية”.

وأوضحت أنه “بعدما رصدت شرطة البلدية تحرك العصابة عند الساعة الثانية والنصف فجرا، تمكنت من إحباط محاولة السرقة وإيقاف العصابة المؤلفة من أربعة أشخاص سوريين، وضبطت بحوزتهم أموالا من العملة الأجنبية واللبنانية وسلاحا، وقد حاولوا الفرار مطلقين النار على عناصر البلدية الذين حاصروهم وألقوا القبض عليهم، ثم تم تسليم أفراد العصابة مع سياراتهم والمضبوطات الى مديرية المخابرات في الجيش”.

وأكد رئيس البلدية جوزف الدكاش أن “البلدية سوف تبقى العين الساهرة على سلامة أبنائها، وقد وضعت هذا الموضوع من ضمن سلم أولوياتها بخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تكثر فيها عمليات السرقة مع تردي الوضع الأمني والاجتماعي في البلد”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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