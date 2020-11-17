استمع لاذاعتنا

عصابة حاولت سرقة منزل في النخلة فحصل تضارب بالسكاكين

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 10:09 صباحًا
سرقة منزل (تعبيرية)

سرقة منزل (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، وفي ظل تعثر تجميع المال في المصارف بسبب التدييق على المواطنين في سحب مدخراتهم، ارتفعت نسبة السرقة بشكل كبير.

وفي هذا السياق، حاولت عصابة تتألف من ثلاثة أشخاص، يستقلون سيارة “هيونداي” سوداء، سرقة أحد المنازل في بلدة النخلة، تسكنه عائلة سورية، فحصل تضارب بالسكاكين، أدى إلى جرح شخصين من العائلة.

فتدخل شبان من البلدة ورئيس بلديتها الذين صودف مرورهم أثناء السرقة، مما حال دون تمكن العصابة من استكمال الجريمة، وفر إثنان منها بالسيارة، في حين لم يتمكن الثالث من الإفلات، وقد اعترف أن الإثنين الفارين هما من الميناء وهو سوري الجنسية.

وعلى الاثر، حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي واعتقلته، وتم نقل الجريحين الى المستشفى للمعالجة.

يشار الى أنه لوحظ مرور سيارة العصابة مرات عدة منذ أيام في الكورة البلدة، من أجل استطلاع المكان ومراقبته.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

كورونا
غسان شري: لضرورة تطبيق الاجراءات الوقائية بتشدد
دولار السوق السوداء
الحكومة المعطلة ترفع دولار السوق السوداء… والخبراء يحذرون من كارثة
القوى الأمنية تابعت الالتزام بقرار التعبئة العامة
قوى الأمن: 10479 محضر ضبط تنفيذاً لقرار التعبئة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بات معظم سكان دول العالم يستخدم الأقنعة والقفازات للوقاية من فيروس كورونا
كورونا
كورونا المتطور ينتشر 10 مرات أسرع من الذي عرفته ووهان
مسحوق البروتين الجديد قد ينافس فول الصويا
طعام من الهواء والماء والكهرباء … هذا ما صرح عنه الخبراء
سرطان القولون
أعراض سرطان القولون عند النساء