عصابة حاولت سرقة منزل في النخلة فحصل تضارب بالسكاكين

في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، وفي ظل تعثر تجميع المال في المصارف بسبب التدييق على المواطنين في سحب مدخراتهم، ارتفعت نسبة السرقة بشكل كبير.

وفي هذا السياق، حاولت عصابة تتألف من ثلاثة أشخاص، يستقلون سيارة “هيونداي” سوداء، سرقة أحد المنازل في بلدة النخلة، تسكنه عائلة سورية، فحصل تضارب بالسكاكين، أدى إلى جرح شخصين من العائلة.

فتدخل شبان من البلدة ورئيس بلديتها الذين صودف مرورهم أثناء السرقة، مما حال دون تمكن العصابة من استكمال الجريمة، وفر إثنان منها بالسيارة، في حين لم يتمكن الثالث من الإفلات، وقد اعترف أن الإثنين الفارين هما من الميناء وهو سوري الجنسية.

وعلى الاثر، حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي واعتقلته، وتم نقل الجريحين الى المستشفى للمعالجة.

يشار الى أنه لوحظ مرور سيارة العصابة مرات عدة منذ أيام في الكورة البلدة، من أجل استطلاع المكان ومراقبته.