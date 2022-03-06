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عصابة سرقة بطّاريات وأجهزة تسجيل في قبضة الأمن

منذ 15 ساعة
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة اليومية لمكافحة عمليات السّرقة وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة سرقات طالت بطّاريات وأجهزة تسجيل (DVR) في مدينة بيروت.

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلّت فصيلة رأس بيروت النموذجية في وحدة شرطة بيروت الى تحديد هويّات المشتبه بهم ومكان وجودهم، وتمكّنت بتاريخ 3-3-2022 وبمؤازرة قوّة من مفرزة استقصاء بيروت، من إلقاء القبض عليهم في محلّة عين المريسة، وهم كل من السوريين:

م. ع. (مواليد عام 1989)
ع. م. (مواليد عام 2000)
ب. م. (مواليد عام 2001)
ح. ف. (مواليد عام 2005)
ا. ع. (مواليد عام 2003) من أصحاب السوابق بجرم سرقة
ع. ع. (مواليد عام 2007)
ا. ع. (مواليد عام 1999)
س. ع. (مواليد عام 2005)
د. ف. (مواليد عام 1997)
جميعهم يقومون بجمع الخردة والإتجار بها.

وقدّ تبيّن أنّ (م. ع.) هو الرأس المدبّر لعمليات السّرقة، ويقوم بالاشتراك مع المذكورين الآخرين بنقل المسروقات الى مستودع في مبنى حيث يقيمون، وذلك لقاء استحصالهم على بدل مالي. بحيث يعمد الرأس المدبر الى بيعها في وقتٍ لاحق.

جرى ضبط /4/ بطاريات أقدموا على سرقتها بالتاريخ ذاته، وميزان حديدي إلكتروني يُستخدم لتحديد وزن المسروقات”.

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