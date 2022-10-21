عصابة سرقة دراجات آلية في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان التالي: ‏

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآليّة من مختلف ‏المناطق اللبنانية، وبعد أن كثُرت هذه الجرائم في الآونة الأخيرة، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانيّة والاستعلامية ‏لكشف هوية افراد عصابات السّرقة وتوقيفهم‎.‎

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة الى تحديد هوية إحدى عصابات سرقة الدراجات الآليّة التي تنشط ‏ضمن محافظة جبل لبنان، وتضم اللبنانيّين‎:‎

م. ف. (مواليد عام ١٩٨٢)‏

م. س. (مواليد عام ١٩٨٩) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرم سرقة‏

م. ك. (مواليد عام ١٩٩٦)‏

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة‎.‎

بعد مراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من رصدهم داخل أحد الفنادق في محلة الكفور حيث عملت على توقيفهم ‏جميعًا، وضبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في سرقة الدرّاجات، وكميّة من حشيشة الكيف. كما أوقفت برفقتهم المدعو‎:‎

‎ ‎ع. ع. (مواليد عام 1982، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابيّة بجرم استعمال مزوّر، وعثرت بحوزته على كمية من ‏الكبتاغون‎.‎

بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم يشكلون عصابة سرقة دراجات آليّة، وبتنفيذهم عدد كبير من عمليات سرقة الدراجات الآليّة في العديد من ‏مناطق محافظة جبل لبنان. كما صرّح (م. ك.) أنه يقوم بنقل الدراجات إلى محافظة الشمال وبيعها داخل مخيم البداوي. كذلك اعترفوا ‏بتعاطي المخدرات‎.‎

‎ ‎أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء‎.‎