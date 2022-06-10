عصابة سرقة في قبضة الأمن.. وهذا ما تم ضبطه!

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام مجموعة اشخاص من جنسيات لبنانية وسورية بسرقة دراجات آلية حديثة الصنع وذات حجم كبير من مدينة بيروت، ونقلها الى بلدة أميون وتخبئتها داخل أحد المنازل.

نتيجة التحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تم التوصل الى تحديد المنزل، حيث قامت قوة من هذه المفرزة بمداهمته والقت القبض على كل من:

م. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)

خ. ج. (مواليد عام 1998، سوري)

س. ع. (مواليد عام 1995، لبناني)

إ. ي. (مواليد عام 1999، لبناني)

م. ي. (مواليد عام 1994، لبناني)

م. م. (مواليد عام 1989، سوري)

ع. م. (مواليد عام 1999، سوري)

وعثرت داخل مكان اقامتهم على /3/ دراجات آلية نوع “سوزوكي GSXR 1000” لون اسود، “هوندا CBR500″ لون اسود، و”بارت” لون نبيذي. كما تم ضبط /135/ حبة كبتاغون وكمية من مادة حشيشة الكيف، أدوات تستخدم في عمليات السرقة، وحاسوب محمول نوع”Toshiba”، خوذ ولوحتي تسجيل. كذلك جرى ضبط السيارة التي كانوا يستخدمونها في عملياتهم وهي من نوع” BMW”.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.