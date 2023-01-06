عصابة سرقة في قبضة الأمن

أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“بنتيجة المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن كَثُرَت عمليات سرقة الدراجات الآليّة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، توافرت معلومات للشّعبة عن قيام عصابة مؤلّفة من عدّة أشخاص يقومون بتنفيذ عمليات سرقة الدراجات في العديد من المناطق.

على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هويّات جميع أفراد العصابة، وهم:

ص. ز. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)

ع. ص. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)

م. س. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)

م. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)

بتاريخ 27-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات الشّعبة مداهمات وكمائن متزامنة في مناطق بعلشميه ورويسات صوفر وبحمدون، تمكّنت في خلالها من توقيف المذكورين، وضبطت، مع الموقوف الأخير، دراجة آلية نوع “V 150″ من دون تسجيل.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنّهم يُشكّلون عصابة لسرقة الدّراجات الآليّة، وأنّهم نفّذوا أكثر من 100 عملية سرقة دراجة من مناطق عاليه، بحمدون، بعلشميه، صوفر، وبيروت، مستخدمين دراجة من نوع بارت، كما اعترفوا بإقدامهم على سرقة كابلات كهربائية وألواح ألمنيوم.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.