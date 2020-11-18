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عصابة نفذت أكثر من 27 عملية سرقة في عدة مناطق لبنانية

منذ 11 ساعة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“في إطار المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على جميع الأراضي اللبنانية لمكافحة عمليات سرقة السيارات التي نتج عنها توقيف العديد من المتورطين بها، وبنتيجة المتابعة اليومية لهذا الملف، لوحِظ نشاط لعصابة جديدة، في محافظتي بيروت وجبل لبنان، نفّذت عدّة عمليات سرقة استهدفت سيارات من نوع “غراند شيروكي” و”كيا”.

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة استقصاءاتها وتحريّاتها، فتمكّنت من تحديد هوية أفراد العصابة المذكورة، والتي تضم كل من:
ع. ط. (مواليد عام 1996، لبناني)
م. ص. (مواليد عام 1995، لبناني)
ع. ع. – (مواليد عام ۱۹۹۳، سوري)
ج. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)
ع. م. (مواليد عام 1993، لبناني)
م. ز. (مواليد عام 1994، لبناني)
بتواريخ 8، 9، و10/11/2020 وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت قوة خاصة تابعة للشعبة من توقيف الثلاثة الأوائل في محلة ضهر البيدر على متن سيارة رباعية الدفع نوع “تويوتا Rav4″ المستخدمة في عمليات السرقة (تم ضبطها).
بتفتيشهم، عثر بحوزة الأول على بندقية كلاشينكوف مع /7/ مماشط و/211/ طلقة صالحة للاستعمال، مسدس حربي مع ممشط عائد له و/16/ طلقة، جعبة، أدوات تستعمل في عمليات السرقة و/81/ حبة كبتاغون. وضُبط بحوزة الثاني /6/غ. من مادة الكوكايين.
كما تمكّنت هذه القوة من توقيف باقي أفراد العصابة في محلّتي النبطية والسفارة الكويتية.
بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم يشكّلون عصابة لسرقة السيارات، وأنهم نفّذوا أكثر من /27/ عملية سرقة في عدّة مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتم نقل السيارات المسروقة إلى منطقة البقاع، ومنها يتم تهريبها إلى داخل الأراضي السورية.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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