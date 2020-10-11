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عصام جمال الدين مفقود في بعلبك

منذ 20 ساعة
بعلبك - الهرمل

بعلبك - الهرمل

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو:

– عصام مصطفى جمال الدين (مواليد عام 1994، لبناني)

الذي فُقِدَ في مدينة بعلبك، بتاريخ 8-10-2020، ولم يَعُد حتى تاريخه، علماً أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني من أمراض عصبية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر يونين في وحدة الدرك الإقليميعلى الرقم:305011-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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