عضو في المجلس الثوري لـ "فتح": نتنياهو يحاول فتح جبهة الشمال

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

أكّد عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد حوراني أن “إسرائيل اعتادت أن تكون خارج وفوق القانون، لكن دولة جنوب أفريقيا التي يجمعنا معها تاريخ طويل من النضال والتعاون، استطاعت سوقها أمام محكمة العدل الدولية”.

ورأى في حديث عبر الـLBCI أن “اسرائيل تفقد الكثير من عناصر القوة، ولم تستطع أن تحقّق شيئًا بالمعنى العسكري في هذه الحرب”.

ولفت إلى أن “سياسة حكومة نتنياهو الفاشية، تحوّلت إلى سياسة عبثية ومغامرة، وبدأت تورّط الإدارة الأميركية، ونتنياهو يريد الاستمرار في الحرب

ويحاول فتح جبهة الشمال”.

كما أشار إلى أن “هناك قلقًا حقيقيًا في إسرائيل بالرغم من كل المكابرات”.