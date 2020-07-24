عضو لجنة الطوارئ الحكومية: القدرة الاستيعابية للمستشفيات بلغت حدود الخط الأحمر

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أعلن عضو لجنة الطوارئ الحكومية حول فيروس كورونا جاك مخباط أن هناك ضرورة لإعادة اقفال البلاد لأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات بلغت حدود الخط الأحمر.

وقال: “سأدعو السلطات خلال اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية الى اعادة اقفال كل المرافق”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 147 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 2527.

توازياً، سيتم إعادة إقفال بعضها لمدة أسبوع اعتباراً من 27-7-2020 بهدف السيطرة على فيروس كورونا الأمكنة التالية:

– الحانات والنوادي الليلية

– مسابح داخلية

– الحفلات اليومية التي تقام في الشواطئ والمسابح

– الحفلات الفنية والسياحية على مختلف أنواعها

– المسارح وصالات السينما

– مراكز الألعاب الالكترونية للأطفال وملاهي الأطفال

– الصالات الرياضية

– الأسواق العبية

– المناسبات الدينية والاجتماعية (مجالس عزاء، ذكر، عمادة، حفلات…) باستثناء حفلات أعراس على أن يتم التشدد التام بالتباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية ونسبة إشغال لا تتعدى الـ50% من القدرة الاستيعابية لأماكن إقامتها على ان لا يتجاوز العدد الإجمالي للحاضرين 50% في الأماكن المغلقة والـ150 في الأماكن الخارجية.