عطاالله: "لازم ينسحبوا وبسرعة"

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطاالله عبر حسابه على “تويتر”، كاتبًا: “٢٠٠٥/٤/٢٦ تم انسحاب حوالى ٣٥٠٠٠ عسكري سوري.
٢٠٢٣/٤/٢٦ صار عنّا بدلًا عنن مليونين ونص نازح، بيناتن الـ٣٥٠٠٠ يللي انسحبوا ورجعوا مع عيالن. لازم ينسحبوا وبسرعة”.
وأضاف عطاالله قائلًا: “الله لا يقويكن كل يللي فاقوا هلق وصاروا عم يحكوا بالنزوح”، مرفقًا التغريدة بوسم #لبنان_فوق_الجميع.
٢٠٠٥/٤/٢٦ تم إنسحاب حوالي ٣٥٠٠٠ عسكري سوري
٢٠٢٣/٤/٢٦ صار عنا بدلاً عنن مليونين ونص نازح بيناتن ال ٣٥٠٠٠ يللي انسحبوا ورجعوا مع عيالن .
لازم ينسحبوا وبسرعة
الله لا يقويكن كل يللي فاقوا هلق وصاروا عم يحكوا بالنزوح#لبنان_فوق_الجميع
— Georges Atallah (@GeorgesAtallah8) April 26, 2023