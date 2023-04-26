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عطاالله: "لازم ينسحبوا وبسرعة"

منذ 7 دقائق
جورج عطاالله

جورج عطاالله

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غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطاالله عبر حسابه على “تويتر”، كاتبًا: “٢٠٠٥/٤/٢٦ تم انسحاب حوالى ٣٥٠٠٠ عسكري سوري.

٢٠٢٣/٤/٢٦ صار عنّا بدلًا عنن مليونين ونص نازح، بيناتن الـ٣٥٠٠٠ يللي انسحبوا ورجعوا مع عيالن. لازم ينسحبوا وبسرعة”.

وأضاف عطاالله قائلًا: “الله لا يقويكن كل يللي فاقوا هلق وصاروا عم يحكوا بالنزوح”، مرفقًا التغريدة بوسم #لبنان_فوق_الجميع.

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