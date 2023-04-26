عطاالله: "لازم ينسحبوا وبسرعة"

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطاالله عبر حسابه على “تويتر”، كاتبًا: “٢٠٠٥/٤/٢٦ تم انسحاب حوالى ٣٥٠٠٠ عسكري سوري.

٢٠٢٣/٤/٢٦ صار عنّا بدلًا عنن مليونين ونص نازح، بيناتن الـ٣٥٠٠٠ يللي انسحبوا ورجعوا مع عيالن. لازم ينسحبوا وبسرعة”.

وأضاف عطاالله قائلًا: “الله لا يقويكن كل يللي فاقوا هلق وصاروا عم يحكوا بالنزوح”، مرفقًا التغريدة بوسم #لبنان_فوق_الجميع.

٢٠٠٥/٤/٢٦ تم إنسحاب حوالي ٣٥٠٠٠ عسكري سوري

٢٠٢٣/٤/٢٦ صار عنا بدلاً عنن مليونين ونص نازح بيناتن ال ٣٥٠٠٠ يللي انسحبوا ورجعوا مع عيالن .

لازم ينسحبوا وبسرعة

الله لا يقويكن كل يللي فاقوا هلق وصاروا عم يحكوا بالنزوح#لبنان_فوق_الجميع — Georges Atallah (@GeorgesAtallah8) April 26, 2023