عطلة عيد الفطر تسيطر عليها الأمطار والعواصف

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر، وتتراجع حدة الأمطار تدريجا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا والمتمركز فوق قبرص، يؤدي الى طقس ممطر بغزارة أحيانا مع تساقط حبات البرد، عواصف رعدية، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات، ويستمر تأثيره حتى مساء يوم غد حيث يتجه شرقا وينحسر تدريجا مع بعض التقلبات المحلية حتى مساء يوم الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين13 و23 وفي زحلة بين 9 و22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة، تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خصوصاً في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وتساقط حبات البرد، تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر، وتتراجع حدة الأمطار تدريجا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الليل.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من فترة الظهيرة خصوصاً في المناطق الداخلية، وتشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد، ثم تنحسر خلال الليل ويستقر الطقس تدريجيا.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 7 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها سرعتها بين 20 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء إجمالا على المرتفعات بسبب الضباب والامطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 20 درجة

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,17

-ساعة غروب الشمس: 19,04.