عطل تقني في قبان مرفأ صيدا القديم أوقف حركة الملاحة

تأثرت حركة الملاحة في مرفأ صيدا بعطل تقني طرأ على “القبان” الموجود في المرفأ القديم، والذي توزن به البضائع التي تشحن عبر المرفأ الجديد، في وقت كانت عشرات الشاحنات المحملة بـحوالى 5400 طنا من “الخردة” تنتظر في صفوف طويلة خارج المرفأ القديم اعطاءها الإذن بالدخول لإفراغ حمولاتها بعد ان يتم وزنها، ليجري بعد ذلك تحميلها الى باخرة شحن تجارية موجودة في حوض مرفأ المدينة الجديد، وتحمل اسم “Mohamad S”،الا ان تعطل القبان في القديم حال دون ذلك.

وفي هذا الاطار، رفع اصحاب بعض الوكالات البحرية العاملة على مرفأ صيدا الصوت الى المعنيين من اجل “السماح لهم باستخدام قبان خارج الميناء كي لا تضطر البواخر القادمة للإنتظار طويلا قبل شحن البضائع، بما يترتب على ذلك من رسوم تتراكم عن كل يوم تأخير يمضي على بقائها في حرم الميناء”، وحيال تعذر هذا الأمر، لم يجد وكيل الباخرة امامه سوى “استقدام مهندسين من بيروت لفحص “القبان” ومحاولة اصلاحه”.