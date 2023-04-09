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عظة نارية للراعي في عيد الفصح: اخلعوا عنكم صفة القاصرين والفاشلين!

منذ 4 دقائق
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي أنّه “من دون الثقة بالحاكم لا استمرارية له في السلطة فهي مصدر قوّته ومثل هذا الرئيس يحتاجه اللبنانيون لجمهوريتهم ليقود مسيرة النهوض من الانهيار والثقة في شخصه لا تأتي بين ليلة وضحاها ولا يكتسبها بالوعود والشروط المملاة عليه”.

وقال، في عظة قداس عيد الفصح: “الشخص المتمتع بالثقة هو الذي أكسبته إياها أعماله ومواقفه وإنجازاته بعيداً عن الاستحقاق الرئاسي فابحثوا أيها النواب والكتل النيابية عن مثل هذا الشخص وانتخبوه سريعاً واخرجوا من الحيرة ومن انتظار كلمة السرّ”.

وتوجّه البطريرك الراعي إلى المسؤولين، بالقول: “كفّوا عن هدم الدولة مؤسساتياً واقتصادياً ومالياً وعن إفقار الشعب وإذلاله وعن ترك أرض الوطن سائبةً لكل طارئ إليها وعابث بأمنها وسيادتها واخلعوا عنكم صفة القاصرين والفاشلين”.

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