عقب إشكال مجلس النواب... بري يتحرّك

كشفت معلومات الـ”LBCI” عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب.

ووقع إشكال حادّ اليوم الثلاثاء خلال جلسة اللجان المشتركة بين النائب علي حسن خليل ورئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الذي عقد مؤتمرًا صحافيًا، أكد فيه أن ما حصل خطير ومسّ بمقدسات ولن يمرّ.

الجميّل قال: “جئنا لنؤكد أن عدم حصول الانتخابات البلدية والاختيارية سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد”، لافتًا إلى أن “هناك مئة طريقة للحكومة لإجراء الانتخابات البلدية وأعطينا أمثلة أن مصرف لبنان يصرف يومياً 27 مليون دولار لمنصة صيرفة ولتهدئة سعر الصرف”.

وأعرب الجميّل عن تخوفه من عدم إجراء الانتخابات البلدية، مضيفًا: “لكن حصل شيء بهذه الجلسة التي شهدت منذ بدايتها توترات”، وتابع: “لن أدخل في تفاصيل ما حصل وسأضعه بعهدة الرئيس بري لنرى كيف سيتعاطى مع الأمر”.

وأضاف الجميّل: “إن أفصحت عمّا حصل سأكون مساهماً بفتنة يريد البعض جرّ البلد إليها وهذا ما لا نريده، من هنا لن أتحدث عما حصل خلال الجلسة والذي كان يمكن أن يأخذ البلد إلى مكان آخر”.

وتابع: “تسجيل ما حصل في الجلسة موجود، أي ما قلته وما قاله الزملاء، وأدعو الرئيس بري لأخذ التسجيل والاستماع إليه وإن كان سيعتبر أن ما حصل يمرّ فنكون أمام مشكلة كبيرة لن يقبل بها أحد”.