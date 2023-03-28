عقوبات أمريكية على زعماء الكبتاغون.. ونوح زعيتر يعتبرها "وسام شرف"!

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، (الثلاثاء 28-3-2023)، عقوبات على أشخاص مرتبطين بالنظام في سوريا لتورطهم في تجارة الكبتاغون.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن أصدرت عقوبات مرتبطة بسوريا، تستهدف 6 أشخاص وشركتين، وذكر البيان تحديداً أربعة من حلفاء عائلة الرئيس السوري بشار الأسد وثلاثة من اللبنانيين الضالعين في الأمر.

المعاقبون هم مقربون من عائلة الأسد: (خالد قدور، سامر ووسيم الأسد و وعماد أبو زريق) بالإضافة الى اللبنانيين حسن دقو ونوح زعيتر.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات على سوريا تشمل منتجين ومصدرين للكبتاغون. وذكرت الوزارة أن سوريا أصبحت تضطلع بدور عالمي كبير في إنتاج مخدر الكبتاغون والذي يتم تهريب معظمه عبر لبنان.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن بعض مهربي المخدرات اللبنانيين، الذين لهم صلات مع ميليشيا حزب الله، يضطلعون بدور مهم لتسهيل تصدير هذا المخدر.

بدورها أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري.

أول تعليق لنوح زعيتر

من جهته، صرح نوح زعيتر في بيان رداً على العقوبات الأميركية التي صدرت بحقه انه “لم نتفاجأ بالقرار الجائر الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية التي تتطاول باستمرار على السيادة اللبنانية وتجاهد لإرضاء العدو الإسرائيلي. وإذ نؤكد على كذب وافتراء النظام الأميركي علينا، نرى أنّ هذا القرار وسام شرف يضاف الى الأحرار المقاومين”.

وأضاف زعيتر في بيانه: “في هذه المناسبة أود توجيه الشكر إلى السلطات اللبنانية التي يبدو أنها سبقت الإدارة الأميركية في التهجم علينا وسارعت إلى معاقبتنا عبر الزج بولديّ في سجونها بشكل ظالم وتعسفي.. لذا من منطلق الحرص على العدالة أناشد السلطات القضائية اللبنانية الإفراج عن أولادي المحتجزين فورا والتسريع في محاكماتهم تمهيدا لإعلان براءتهما والإسراع في البت وإقرار قانون العفو العام الذي هو مطلب حق في وطن بعض قادته السياسيين هم مجرمو حرب بامتياز”.