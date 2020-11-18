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عقوبات أميركية جديدة على سياسيين لبنانيين

منذ 9 ساعات
وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

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العقوبات الاميركية على المسؤولين اللبنانيين مستمرة، وبحسب ما ذكرته الـ mtv، نقلا عن مصدر في الإدارة الأميركيّة، فإن عقوبات جديدة ستصدر هذا الأسبوع بحقّ شخصيّة سياسيّة لبنانيّة أو أكثر.

وكشف المصدر أنّ هذه العقوبات ستصدر وفق قانون ماغنيتسكي، من دون أن يحدّد عدد الشخصيّات السياسيّة التي ستشملها أو هويّتها.

وتجدر الإشارة الى أنّ العقوبات الأميركيّة بحقّ سياسيّين لبنانيّين شملت حتى الآن عدداً من المسؤولين السياسيّين والأمنيّين في حزب الله، ورجال أعمال مقرّبين من الحزب وشركات تتعامل معه أو متّهمة بتمويله، بالإضافة الى ثلاثة سياسيّين لبنانيّين بارزين هم النائبين جبران باسيل وعلي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس.

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