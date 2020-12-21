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عقوبات أميركية على لبنان في الأسبوعين المقبلين

منذ 31 دقيقة
لبنان

لبنان

السياسة الكويتية
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توازياً مع ارتفاع منسوب المخاوف من ضربة أميركية توجهها إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب، قبل رحيله، وتستهدف قيادات في حزب الله والأذرع الإيرانية في المنطقة، كشفت المعلومات التي وصلت إلى بيروت، عن حزمة عقوبات ستصدرها واشنطن في الأسبوعين المقبلين، وتطاول عدداً من الشخصيات اللبنانية المتورطة بعمليات فساد وتقديم الدعم المالي لحزب الله، والمقربة من الطبقة السياسية الحاكمة التي تحملها الولايات المتحدة والدول المانحة مسؤولية وصول الأمور في لبنان إلى ما وصلت إليه.

وقالت مصادر سياسية لـ”السياسة، إن “سيف العقوبات سيبقى مُسلطاً على رؤوس القيادات اللبنانية المتورطة بتوفير الدعم لحزب الله، حيث يعمل الأميركيون على منع الحزب من المشاركة في الحكومة التي يعمل على تشكيلها الرئيس سعد الحريري، الأمر الذي قد يكون برأي المصادر رسالة إلى الحريري وغيره، لعدم ضم ممثلين عن حزب الله إلى الحكومة الجديدة المزمع تأليفها”.

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