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عقوبات رمزية على المتهمين بحادثة الجاهلية

26 - أكتوبر - 2021
قضاء

قضاء

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علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، اصدرت حكمها في حادثة الجالية التي وقعت في الأول من كانون الأول 2018، خلال محاولة القوى الأمنية تنفيذ مذكرة إحضار الوزير السابق وئام وهاب صادرة عن النائب العام التمييزي.

وقضى الحكم الذي شمل 11 شخصا من حزب التوحيد اللبناني الذي يرأسه وهاب، بعقوبات مخففة جدا وتكاد تكون رمزية، حيث فرض غرامات مالية على بعضهم تتراوح بين 900 ألف ليرة وخمسة ملايين ليرة، والسجن ما بين شهر وستة أشهر للبعض الآخر، والزام جميع المحكوم عليهم بتقديم بندقية حربية.

وأدانت المحكمة هؤلاء بجرم معاملة رجال قوى الأمن بالعنف والشدة أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي وعلى شتمهم وتحقيرهم وتهديدهم بالقتل عن طريق إطلاق النار عليهم من أسلحة حربية غير مرخصة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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