عقيص: المخرج الوحيد لإنصاف تحقيقات الانفجار اللجوء الى لجنة تقصي حقائق دولية

أكّد النائب جورج عقيص رفض تكتل “الجمهورية القوية” أي رئيس من فريق 8 اذار، معلنًا عدم المشاركة بأي حكومة تديرها سلطة 8 آذار، قائلًا: “ليس كرهًا بسليمان فرنجية ولكن بالسياسة لا نستطيع الاتفاق معه”.

وأشار عقيص في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، إلى أن “موقع رئيس الجمهورية يبقى له دور مؤثّر إذا أحسن استخدامه وخاصّةً إذا مثّل وحدة البلد والسلاح الشرعي ويحافظ على الدستور، لافتًا إلى أن على الرئيس أن يكون حازمًا وله نظرة أننا لا نستطيع الاستمرار بهذا النهج في البلد”.

ورأى عقيص أن “على الرئيس تطبيق الدستور وبخاصة بمادّته الأولى لإعادة المساواة إلى الشعب اللبناني في الحقوق والواجبات”، لافتاً إلى أنه تم التوقيع على عريضة لفتح جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية من قبل أكثر من أربعين نائبًا.

وكشف عقيص عن تقديم اقتراح قانون قريبًا لإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة شؤون الدولة بحسب الية اختيار معينة ومراقبة مشددة ترفع ربح الدولة وتزيد قيمة هذه الأصول.

وعن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، شدد عقيص على أن “المخرج الوحيد لإنصاف تحقيقات الانفجار هو باللجوء الى لجنة تقصي حقائق دولية”.