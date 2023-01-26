عقيص: ثمن الإفلات من العقاب ولّى وننتظر موقفاً تاريخياً من مجلس القضاء الأعلى

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أنه علينا مسؤولية استرداد الدولة من الدويلة وكلنا علينا استرجاع ملف المرفأ من العرقلة ومن تهديد القاضي طارق البيطار ومن محاولات سحب ملف المرفأ من البيطار.

وقال من أمام من أمام العدلية: “رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين مدركين لمسؤوليتهم الحقيقية التاريخية”.

وأضاف: “لا حقيقة ستضيع وثمن الإفلات من العقاب ولّى وسيكون هناك قراراً اتهامياً سيصدر ومسؤوليتنا الوقوف بوجه الممارسات البوليسية وحماية القاضي البيطار”.

وتابع: “الرئيس سهيل عبود يمارس مسؤوليته بأقصى حد وننتظر موقفاً تاريخياً من المجلس القضاء الأعلى”.