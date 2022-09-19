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عقيص: على بري دعوة البرلمان لانتخاب رئيس لا أن يعطّلها

منذ 52 دقيقة
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

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اعتبر النائب “جورج عقيص” أننا “بحاجة الى أن نشعر أننا في بلد ديمقراطي” داعيًا “أن يضع رئيس مجلس النواب “نبيه بري” النواب أمام مسؤولياتهم ليجلسوا معاً ويختاروا رئيساً للجمهورية”.

و عن تأجيل بري لدعوة المجلس لإنتخاب رئيس للجمهورية، قال عقيص في حديث عبر الـ “Mtv”: برّي منتخب لا طاغية وواجباته كرئيس سلطة دستورية أن يفعلها لا أن يعطلها، وهو يبرّر التأجيل بضرورة دراسة القوانين الإصلاحية حيناً وبالتوافق حيناً آخر”.

وأكّد عقيص أنّه من “واجبات بري أن يدعو إلى إنتخاب الرئيس، وما من مانع أمام دعوته لذلك أسبوعياً”، معتبرًا أنه يجب ألّا يهتم لا للأرقام ولا للتوافق”.

    المصدر :
  • المركزية

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