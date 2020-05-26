عقيص: المسّ بنظامنا التربوي ومخزوننا الفكري هو الجريمة الكبرى… ودعم للمدارس

النائب جورج عقيص
النائب جورج عقيص

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اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص ان “المسّ بنظامنا التربوي ومخزوننا الفكري هو الجريمة الكبرى التي تتوّج مسلسل الجرائم التي ارتكبت بحقّ الوطن والشعب”.

واضاف عقيص عبر “تويتر”، “المعجزة اللبنانية تمثلت طويلاً بالكفاءة البشرية التي انتجها هذا النظام. انقاذ التعليم هو انقاذ كل الوطن. كل الدعم للمدرسة الخاصة والرسمية على السواء”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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