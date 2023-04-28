عقيص عن تحقيقات المرفأ: من غير الطبيعي أن يبقى الملف معلّقًا

اعتبر النائب جورج عقيص عبر حسابه على “تويتر”، أنّه “من غير الطبيعي أن يبقى ملف التحقيق في انفجار المرفأ معلّقًا، وكأنّ القضاء برمّته قد أصبح في حال عدم إحقاق الحق (deni de justice)”.

وأضاف: “من حق أهالي الضحايا أن يعلموا ما إذا كان المحقق بيطار سيستمر في مهامه أم لا، لذلك نتمنى على مجلس القضاء الأعلى التحرك السريع من أجل بتّ طلبات المخاصمة المقدمة في حقّ القاضي بيطار، وإلا فمن حق أهالي الضحايا – ومن واجبنا- التفكير بوسائل قضائية أخرى لإحقاق الحق منها توسّل القضاء الأجنبي أو الدولي، بالاستناد إلى حال فريدة تقف فيها سلطات رسمية قائمة بوجه العدالة وتعرقل بوضوح مسار تحقيق قضائي لمدة تقارب الثلاث سنوات”.

المقدمة بحق القاضي بيطار، والا فمن حق اهالي الضحايا – ومن واجبنا- التفكير بوسائل قضائية اخرى لاحقاق الحق منها توسّل القضاء الاجنبي او الدولي، بالاستناد الى حالة فريدة تقف فيها سلطات رسمية قائمة بوجه العدالة وتعرقل بوضوح مسار تحقيق قضائي لمدة تقارب الثلاث سنوات. — George Okais (@OkaisGeorge) April 28, 2023