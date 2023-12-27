عقيص عن "دور النائب في لبنان": للتعازي والتهاني وتعقيب المعاملات؟!

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص على منصة “إكس”، أنّ “النائب في لبنان لا يستطيع أن ينتخب رئيس جمهورية ولا يستطيع أن يراقب عمل الحكومة لأن لا جلسات مساءلة تعقد لهذه الغاية، وهو اليوم بات لا يستطيع ان يشرّع لأن كل مجموعة، سواء كانت طائفة أو هيئة أو قطاع، تملك حق الفيتو الذي يمنع نشر القوانين ونفاذها”.

وأضاف عقيص: “أتساءل فعلاً عن دور النائب في لبنان. ربما للتعازي والتهاني وتعقيب المعاملات؟ إنه النظام البرلماني بأبهى صوره”.

النائب في لبنان لا يستطيع ان ينتخب رئيس جمهورية

ولا يستطيع ان يراقب عمل الحكومة لأن لا جلسات مساءلة تعقد لهذه الغاية،

وهو اليوم بات لا يستطيع ان يشرّع لأن كل مجموعة، سواء كانت طائفة او هيئة او قطاع، تملك حق الفيتو الذي يمنع نشر القوانين ونفاذها.

اتساءل فعلاً عن دور النائب في… — George Okais (@OkaisGeorge) December 27, 2023