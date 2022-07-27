الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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عقيص: لإعادة إحياء لجنة النظام الداخلي النيابية

منذ 36 دقيقة
جورج عقيص

جورج عقيص

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غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر حسابه على “تويتر”:

“المطلوب اعادة احياء “لجنة النظام الداخلي” النيابية وتشكيلها من ممثلين عن جميع الكتل النيابية، لدراسة كل التعديلات المطلوبة لا سيما لجهة اعتماد التصويت الالكتروني، وعلانية كل الجلسات النيابية، وتعزيز مفهوم الرقابة وعمل لجان التحقيق البرلمانية”.

وأضاف: “يمكن انجاز التعديلات في غضون شهرين، وبعدها تقر الهيئة العامة نظاماً داخلياً جديداً للمجلس النيابي، يحاكي الحداثة والفاعلية، بحيث وقبل نهاية العام يكون العمل التشريعي قد انتقل الى مكان آخر مختلف تماماً. على ان يترافق ذلك مع اقرار code of conduct ملزم للنواب، يزيل المبارزات اللفظية الجوفاء”.

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