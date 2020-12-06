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عقيص: لاستكمال اجراءات تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ‏

منذ 10 ثواني
جورج عقيص

جورج عقيص

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رحب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص ‏ بأي خطوة ‏جديّة لمكافحة الفساد.‏

كما وطالب بإعادة درس قانون رفع السرية المصرفية عن الاشخاص ‏المعرضين ‏سياسياً الذي اعاده رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي ‏لمناقشته ‏مجدداً.‏

وأوضح عقيص أنه بدأ تطبيق قانون الاثراء غير المشروع الجديد رقم ‏‏189/2020.‏

ورحّب في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” بأي خطوة جديّة لمكافحة ‏الفساد ومعاقبة الفاسدين.‏

وطالب في هذا المجال باستكمال اجراءات تشكيل الهيئة الوطنية ‏لمكافحة الفساد لدورها المكمّل في التقصي والملاحقة والكشف الدوري ‏على صحة تصاريح الذمة المالية.‏

وقال المطلوب من مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين انتخاب ‏وتسمية ممثليهم في الهيئة، وانتظار استكمال تشكيلها من قبل الحكومة ‏العتيدة.‏

كما طالب عقيص بإعادة درس قانون رفع السرية المصرفية عن ‏الاشخاص المعرضين سياسياً الذي اعاده رئيس الجمهورية ميشال ‏عون الى المجلس النيابي لمناقشته مجدداً.‏

وأضاف، “يبقى النظر وعن قرب بأمرين اساسيين: ‏

أ- عدم اغراق القضاء بدعاوى الاثراء غير المشروع الامر الذي ‏يتطلب تنظيماً داخلياً في النيابات العامة وقضاء التحقيق لمواجهة كمّ ‏الدعاوى الذي يمكن ان يقدّم

ب- موقف القضاء من مسألة حصانة السياسيين، على الرغم من ‏وضوح النص الجديد الذي يجرّدهم منها.‏

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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