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عقيص: لا إصلاح حقيقيا من دون رأس للجمهورية

منذ 6 دقائق
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

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شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص على “ضرورة ألا نقبل بأي تسوية إقليمية – دولية على حساب سيادتنا ورفض أي طبخة على حسابنا تطبخ في الغرف المغلقة، وعلى أن القوى المعارضة تمتلك اليوم ما يكفي من الحكمة والنضوج واللحمة بين بعضها، وهي ترجمت ذلك بخوض معركة التمديد لقائد الجيش”. واعتبر أن “التناغم مطلوب للبقاء في الجهوزية وبعيدين من الحسابات الانانية الضيقة والتوجه اكثر الى الخيارات الاستراتيجية الكبرى التي قد تريح الشعب”.

وقال عبر “لبنان الحر”: “لا القرارات الدولية ولا اي تطوير او اصلاح حقيقي قد يبصر النور من دون رأس للجمهورية يتمتع بحد أدنى من المواصفات التي تعيد لنا التفاؤل بالإتيان بحكومة فاعلة من الاكفاء المتخصصين والوصول الى قضاء يعمل ويفصل بين الناس وابعاد المؤسسة العسكرية عن الغيمة التي مرت فيها بسبب الشخصنة والكيد السياسي”.

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