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عقيص: لا للمقايضة بين السيادة والاصلاح

منذ 37 دقيقة
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

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غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر “تويتر”: “لمن يعرض المقايضة بين الإصلاحات والرئاسة، ولمن يطلب إعطائه اللامركزية والصندوق السيادي مقابل تسليم الرئاسة لمحور الممانعة، نُعلمه بأنّنا نريد الرئيس والسيادة والاصلاحات في آن معاً دون تجزئة أو مساومة. لا جدوى من الاصلاح بغياب السيادة، حيث يبقى الاصلاح سراباً، ولا نفع بالاصلاح في ظل رئيس لا يضمن التنفيذ، ولا رغبة أساسًا برئيس من دون إصلاح حقيقي في بناء الدولة. السيادة والاصلاح ركيزتا الدولة التي نسعى إليها والرئيس حامي الركائز. بالترتيب المفيد اذاً: سيادة، إصلاح، مع رئيس يحميهما. لا للمقايضة بين السيادة والاصلاح”.

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