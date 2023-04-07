عقيص: لبنان وشعبه المتضرر الأول من تصعيد الجنوب

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أن “لبنان وشعبه المتضرر الأول من تصعيد الجنوب”.

وأوضح عقيص عبر “الحدث”، مساء اليوم الجمعة، أن “ما حصل يمسّ بهيبة وصورة وسيادة الدولة، ويمس أيضاً بإنتماء لبنان بالمنظومة الدولية لأن ما جرى يمسّ القرارات الدولية الصادرة من خلال السلاح غير الشرعي الفلسطيني في لبنان إذا كانوا هم من نفّذوا، أو سلاح حزب الله إذا كان مَن قصف الصواريخ أو غطّى الفاعلين، فبالحالتين هناك من يريد القول إنه مهما كانت الاتفاقات الدولية ومهما حصل في المنطقة، سيبقى لبنان ساحة لإيصال الرسائل والصراعات المفتوحة وخارج الشرعية الذي يمثلها الجيش اللبناني”.