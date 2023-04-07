الجمعة 16 رمضان 1444 ﻫ - 7 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عقيص: لبنان وشعبه المتضرر الأول من تصعيد الجنوب

منذ 20 ثانية
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أن “لبنان وشعبه المتضرر الأول من تصعيد الجنوب”.

وأوضح عقيص عبر “الحدث”، مساء اليوم الجمعة، أن “ما حصل يمسّ بهيبة وصورة وسيادة الدولة، ويمس أيضاً بإنتماء لبنان بالمنظومة الدولية لأن ما جرى يمسّ القرارات الدولية الصادرة من خلال السلاح غير الشرعي الفلسطيني في لبنان إذا كانوا هم من نفّذوا، أو سلاح حزب الله إذا كان مَن قصف الصواريخ أو غطّى الفاعلين، فبالحالتين هناك من يريد القول إنه مهما كانت الاتفاقات الدولية ومهما حصل في المنطقة، سيبقى لبنان ساحة لإيصال الرسائل والصراعات المفتوحة وخارج الشرعية الذي يمثلها الجيش اللبناني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف - تعبيرية
    في عكّار.. مروجو عملة مزورة ومخدرات في قبضة الامن
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    التحقيق الفرنسي في أموال "رياض سلامة" في أوروبا يتسارع.. إليكم التفاصيل
    قوات "اليونيفيل"
    اليونيفيل تفتح تحقيقاً في عمليات إطلاق الصواريخ والغارات

    الأكثر قراءة

    إطلاق صواريخ- أرشيفية
    إسرائيل تكشف هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان
    فيديو وصور.. المشاهد الأولى للصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
    كرة القدم - تعبيرية
    بعمر الـ 26 عامًا.. إصابة تُنهي مسيرة لاعب كرة قدم شهير