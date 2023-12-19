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عقيص: لتبقى السلطات الأمنية والعسكرية من دون اهتزاز ولن نعتاد على الفراغ الرئاسي

منذ 33 دقيقة
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

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أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن “المحكمة العسكرية تُحاكم العسكريين وليس المدنيين، والجوهر في قانون استقلالية القضاء هو في انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى.”

وأضاف في حديث مع لل”mtv”: “هناك ظروف استثنائية أمنية وعسكرية تتطلّب بقاء السلطات الأمنية والعسكرية من دون اهتزاز، والسلطة المعنية بالتعيين عجزت عن ذلك ولا يمكننا الاعتياد على مسألة الفراغ الرئاسي.”

وتابع عقيص قائلا: “من كان يُريد إسقاط جوزف عون كان يريد إدخال لبنان في فراغ لا نريده، ونشعر بالمسؤولية في ألا يُصيب المؤسسة العسكرية أي خلل.”

كما أشار إلى أن “مقاربتنا لمسألة الصراع العربي الإسرائيلي تقوم على التوازن بين كلّ الدول العربية، ولبنان دفع الثمن منفرداً رغم أنّه الأكثر عجزاً بين الدول في دفع الثمن.”

وختم مؤكداً أن “لبنان لا يُساوي حزب الله، وهناك آراء أخرى تريد الدولة ونحن مع قيام دولة في لبنان.”

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