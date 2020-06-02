عقيص: موقف نجم مخيب للآمال وتتدخل بشكل سافر في عمل مجلس القضاء الأعلى

أسف النائب جورج عقيص للسجال القائم بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى.

واعنبر أن “موقف نجم مخيب للآمال وهي تتدخل بشكل سافر في عمل المجلس وكأنها تلقنه درسا بما يجب أن يفعله”.

ورأى أنه “وبدل استرداد مرسوم التشكيلات القضائية، المطلوب اليوم الاستعجال في توقيع أي مرسوم يأتي من مجلس القضاء الأعلى لأن أكثر من نحتاج اليه اليوم هو أن يكون لدينا قضاء مستنفر لمكافحة الفساد”.

وعن آلية التعيينات، قال عقيص: “إنها أفضل من حال المحاصصة السائدة، وأنا أنصح من يدعي أن هذا القانون غير دستوري أن يطلع على القانون عام 2001 وعندها سيجد أن هذه الآلية هي المخرج اللائق لوصول الأشخاص الأكفاء الى داخل الإدارة”.