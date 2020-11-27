عقيص: نسبة الفاسدين في القضاء لا تتجاوز 5٪

على أثر تصريف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي عن نسبة الفساء في القضاء، علّق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”.

وقال: “ما قاله الوزير فهمي عن القضاء لجهة نسبة الفساد فيه يعاكس الواقع تماماً، فبرأيي نسبة الفاسدين في القضاء لا تتجاوز 5٪.

وسأل عن السؤال المبرر طرحه: ماذا فعلنا تجاه الـ5٪ تلك؟ ولّيناها مراكز حساسة، واقمناها ذراعاً غليظة للسياسيين على الشعب.

وأكد أن الخلاف ليس على نسبة الفساد في القضاء، بل يجب ان يكون على واقع القضاء اليوم، على فعاليته، وعلى مدى انخراطه في مكافحة الفساد وتوفير الاستقرار الامني والاجتماعي، ولا يختلف اثنان في هذا المجال على ان القضاء لم يبلغ ابداً توقعات الناس، على الرغم من لمعات فردية من بعض القضاة.

وأضاف: “لنعتبر ان كل قضاة لبنان ليسوا فاسدين، بل نسّاكاً طاهرين، أفليس من حق الناس ان تسأل عن مردود طهارتهم على مستوى بناء المؤسسات؟”.

وتوجه إلى القضاء قائلاً، “ايها القضاة، ليتكم تنتفضون على واقعكم كما تنتفضون على قولٍ ظالم سواء قيل عن قصد او عن زلّة لسان”.

ولنعتبر ان كل قضاة لبنان ليسوا فاسدين، بل نسّاكاً طاهرين، أفليس من حق الناس ان تسأل عن مردود طهارتهم على مستوى بناء المؤسسات؟

ايها القضاة، ليتكم تنتفضون على واقعكم كما تنتفضون على قولٍ ظالم سواء قيل عن قصد او عن زلّة لسان.

٣/٣ — George Okais (@OkaisGeorge) November 27, 2020

ما قاله الوزير فهمي عن القضاء لجهة نسبة الفساد فيه يعاكس الواقع تماماً.

فبرأيي نسبة الفاسدين في القضاء لا تتجاوز ٥٪.

لكن السؤال المبرر طرحه: ماذا فعلنا تجاه ال ٥٪ تلك؟ ولّيناها مراكز حساسة، واقمناها ذراعاً غليظة للسياسيين على الشعب.

١/٣ — George Okais (@OkaisGeorge) November 27, 2020