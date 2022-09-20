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عقيص: نواب التغيير لم يصلوا بعد إلى مرحلة الأسماء للرئاسة... وهذا النائب مطروح‏

منذ ساعة واحدة
جورج عقيص

جورج عقيص

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أبدى النائب جورج عقيص تفاؤلًا حذرًا بالقدرة على انتخاب رئيس ‏للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد، ربطًا باقتراب الوصول ‏إلى ‏اتفاق حول الترسيم وخاصّةً أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ‏استُدعي على عجل إلى نيويورك لبحث التطورات في ‏هذا الملفّ، ‏وبالحديث عن انفراج حكومي، عبر استنساخ الحكومة الحالية مع بيان ‏وزاري‎.‎

وأشار عقيص في حديث لإذاعة “صوت كلّ لبنان” إلى أنّ نواب التغيير ‏أكّدوا أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة الأسماء، لافتًا إلى أن “اسم ‏النائب ‏نعمة افرام مطروح ولكننا لا نزال في طور التشاور مع حلفائنا وباقي ‏الكتل في المعارضة للوصول إلى اسم يشكّل تقاطعاً بين ‏الجميع‎”‎‏.‏

وعن الموازنة، قال عقيص، “نحتاج إلى جدية أكثر من الحكومة وأن ‏يكون هناك موازنة غير وهمية تعبّر عن رؤية واضحة للخروج ‏من ‏الأزمة‎”‎‏.‏
وعن استطلاع الرأي الذي وضع النائب جبران باسيل على رأس القائمة، ‏اعتبر عقيص أنّ هذا الاستطلاع لا يمكن التعويل عليه‎.‎

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