عقيص: نواب التغيير لم يصلوا بعد إلى مرحلة الأسماء للرئاسة... وهذا النائب مطروح‏

أبدى النائب جورج عقيص تفاؤلًا حذرًا بالقدرة على انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد، ربطًا باقتراب الوصول إلى اتفاق حول الترسيم وخاصّةً أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب استُدعي على عجل إلى نيويورك لبحث التطورات في هذا الملفّ، وبالحديث عن انفراج حكومي، عبر استنساخ الحكومة الحالية مع بيان وزاري.
وأشار عقيص في حديث لإذاعة “صوت كلّ لبنان” إلى أنّ نواب التغيير أكّدوا أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة الأسماء، لافتًا إلى أن “اسم النائب نعمة افرام مطروح ولكننا لا نزال في طور التشاور مع حلفائنا وباقي الكتل في المعارضة للوصول إلى اسم يشكّل تقاطعاً بين الجميع”.
وعن الموازنة، قال عقيص، “نحتاج إلى جدية أكثر من الحكومة وأن يكون هناك موازنة غير وهمية تعبّر عن رؤية واضحة للخروج من الأزمة”.
وعن استطلاع الرأي الذي وضع النائب جبران باسيل على رأس القائمة، اعتبر عقيص أنّ هذا الاستطلاع لا يمكن التعويل عليه.