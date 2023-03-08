عقيص: يجب أن يكون الحلّ على مستوى الوطن

التقت الهيئة التنفيذية “للتجدد للوطن” نائبي تكتل “الجمهورية القوية” جورج عقيص وملحم الرياشي.

وإثر اللقاء، قال عقيص: “تشرفنا بزيارة المقر الجديد لحركة” التجدد للوطن” وعقدنا اجتماعاً مع اعضاء الهيئة التنفيذية المنتخبة برئاسة الصديق شارل عربيد وتباحثنا في شؤون وطنية”، مشيراً الى ان “هناك اتفاقا مع جميع الاعضاء على ان حركة التجدد كجمعية و مؤسسة لن تكون اهتماماتها محصورة بالشؤون الطائفية على اهميتها”.

ورأى أن “الهموم الوطنية التي تعني كل اللبنانيين ومن ضمنهم ابناء طائفة الروم الكاثوليك لها الاولوية”، مشدداً على ان “الحل في لبنان لن يأتي طائفياً وضيقاً بل يجب ان يكون على مستوى الوطن كي يكون منتجاً”.

أضاف: “استمعنا باهتمام كبير الى خطة عمل التجدد للوطن ولهم منا كل الثقة ونحن معهم كنواب ومسؤولين في حزب سياسي هو القوات اللبنانية أعلنّا التزامنا هذه الخطة واستعدادنا لمساعدتهم في اطار مسؤولياتنا”، متوقعاً ان “يكون التجدد مساحة حوار مطلوبة اليوم اكثر من اي وقت في لبنان لأن هناك جدرانا واسوارا موجودة بين الاحزاب والطوائف. والتجدد يعلن نفسه جسراً بين الطوائف ونحن اتينا كي ندعم هذا الجسر بكل ما أوتينا من قوة والتزام”.