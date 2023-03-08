الأربعاء 16 شعبان 1444 ﻫ - 8 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عقيص: يجب أن يكون الحلّ على مستوى الوطن

منذ 18 دقيقة
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

A A A
طباعة المقال

التقت الهيئة التنفيذية “للتجدد للوطن” نائبي تكتل “الجمهورية القوية” جورج عقيص وملحم الرياشي.

وإثر اللقاء، قال عقيص: “تشرفنا بزيارة المقر الجديد لحركة” التجدد للوطن” وعقدنا اجتماعاً مع اعضاء الهيئة التنفيذية المنتخبة برئاسة الصديق شارل عربيد وتباحثنا في شؤون وطنية”، مشيراً الى ان “هناك اتفاقا مع جميع الاعضاء على ان حركة التجدد كجمعية و مؤسسة لن تكون اهتماماتها محصورة بالشؤون الطائفية على اهميتها”.

ورأى أن “الهموم الوطنية التي تعني كل اللبنانيين ومن ضمنهم ابناء طائفة الروم الكاثوليك لها الاولوية”، مشدداً على ان “الحل في لبنان لن يأتي طائفياً وضيقاً بل يجب ان يكون على مستوى الوطن كي يكون منتجاً”.

أضاف: “استمعنا باهتمام كبير الى خطة عمل التجدد للوطن ولهم منا كل الثقة ونحن معهم كنواب ومسؤولين في حزب سياسي هو القوات اللبنانية أعلنّا التزامنا هذه الخطة واستعدادنا لمساعدتهم في اطار مسؤولياتنا”، متوقعاً ان “يكون التجدد مساحة حوار مطلوبة اليوم اكثر من اي وقت في لبنان لأن هناك جدرانا واسوارا موجودة بين الاحزاب والطوائف. والتجدد يعلن نفسه جسراً بين الطوائف ونحن اتينا كي ندعم هذا الجسر بكل ما أوتينا من قوة والتزام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    اقبال خجول على صيرفة... ومصرف لبنان مقتنع بحجم العمليات!
    لبنان
    تجمع الاطباء: لزيادة المعاش التقاعدي للطبيب
    السراي الحكومي
    اجتماع بحث في الحاجات المالية للجيش والأسلاك الأمنية

    الأكثر قراءة

    نادين نجيم وميسي
    بالفيديو والصوَر.. هديّة خاصّة من ميسي لنادين نجيم
    الضاحية الجنوبية
    اشتباك مسلّح وإطلاق قذيفتَيْ "B7".. ماذا حصل في الضاحية؟
    هزة أرضية
    عدة هزات في البقاع الغربي